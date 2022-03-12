У Пентагоні сказали, звідки росіяни можуть атакувати Київ: подробиці

Окупантам на цьому етапі не вдалося поповнити запаси та стягнути додаткові сили до Києва.

Російські війська вже понад два тижні намагаються просунутися вглиб України та взяти під свій контроль хоч одне велике місто, але поки окупанти втрачають людей і техніку, солдати дезертують або здаються в полон, а Кремль продовжує стягувати резерви. Навіть за таких умов у Пентагоні вважають, що чергова атака рашистів на Київ цілком ймовірна.

Про це заявив прессекретар оборонного відомства США Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, російським військам таки вдалося просунутися у напрямку Києва, але суттєвих прогресів навіть зараз непомітно.

"Ми справді оцінюємо, що росіяни починають посилювати рух у бік Києва, особливо зі Сходу. Не те щоб із півночі. Однак, я не хочу надавати занадто великого значення тому факту, що на супутникових знімках ця колона, знаєте, рухається у бік дерев або розсіюється. Це міг бути просто силовий захист, бо українці продовжували загрожувати цій колоні у її русі. Наразі ми не бачимо жодного прогресу у поповненні запасів та підтримці операцій на півдні", — заявив представник Пентагону.

Кірбі додав, що попри той факт, що ніяких рухів на південь від Києва США не бачать, однак вони не можуть виключити, що окупанти можуть завдати удару по столиці України з західного боку.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що Польща має намір підтримати Україну в боротьбі з російською агресією та передати українцям зброю і бойову авіацію, зокрема йшлося про 28 радянських винищувачів МіГ-29. Але Пентагон не лише виступив проти закриття неба над Україною, а й проти постачання цих літаків.