Рус

У Пентагоні сказали, звідки росіяни можуть атакувати Київ: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8985
Київ Новина оновлена 12 березня 2022, 02:36
Київ

Окупантам на цьому етапі не вдалося поповнити запаси та стягнути додаткові сили до Києва.

Російські війська вже понад два тижні намагаються просунутися вглиб України та взяти під свій контроль хоч одне велике місто, але поки окупанти втрачають людей і техніку, солдати дезертують або здаються в полон, а Кремль продовжує стягувати резерви. Навіть за таких умов у Пентагоні вважають, що чергова атака рашистів на Київ цілком ймовірна.

Про це заявив прессекретар оборонного відомства США Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, російським військам таки вдалося просунутися у напрямку Києва, але суттєвих прогресів навіть зараз непомітно.

"Ми справді оцінюємо, що росіяни починають посилювати рух у бік Києва, особливо зі Сходу. Не те щоб із півночі. Однак, я не хочу надавати занадто великого значення тому факту, що на супутникових знімках ця колона, знаєте, рухається у бік дерев або розсіюється. Це міг бути просто силовий захист, бо українці продовжували загрожувати цій колоні у її русі. Наразі ми не бачимо жодного прогресу у поповненні запасів та підтримці операцій на півдні", — заявив представник Пентагону.

Кірбі додав, що попри той факт, що ніяких рухів на південь від Києва США не бачать, однак вони не можуть виключити, що окупанти можуть завдати удару по столиці України з західного боку.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що Польща має намір підтримати Україну в боротьбі з російською агресією та передати українцям зброю і бойову авіацію, зокрема йшлося про 28 радянських винищувачів МіГ-29. Але Пентагон не лише виступив проти закриття неба над Україною, а й проти постачання цих літаків.

Теги:
#Україна #США #Київ #Росія #Війна #Пентагон
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
Дніпро
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Категорія
Одна з країн НАТО хоче передати Україні засоби ППО
WP дізналося про переговори в США щодо закриття неба від російських ракет та літаків
Дата публікації
Категорія
Китай давно близький до Росії
Сорос вказав на ключову роль Китаю у розв’язуванні путіним війни проти України.
Дата публікації
Категорія
У Росії вже почали шукати винних
Путін почав шукати винних за провал вторгнення в Україну: під роздачу потрапила ФСБ
Дата публікації
Категорія
Українська армія не поступається ворогу ні на крок
Війна - день 17: росія йде на економічне дно, проте продовжує нищити мирних українців (оновлюється)