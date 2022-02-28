Польща передасть Україні винищувачі: деталі

Угода про постачання вже укладена

Україна незабаром отримає від Польщі перші винищувачі МіГ-29 для відбивання російського вторгнення.

Про це повідомила у своєму Фейсбуку нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова.

"Наші пілоти вже в Польщі отримують винищувачі "МіГ-29" та ракети", — написала вона.

У Міноборони ж уточнили, що така домовленість справді вже є і невдовзі поставки розпочнуться, але поки що українські пілоти до Польщі не вирушали.

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення країни ЄС запровадили потужні санкції проти путінського режиму, що вже призвело до обвалу рубля, а також до довгих черг до банкоматів та обмінників.

Крім того, уряди низки країн ухвалили рішення про передачу Україні зброї та захисних засобів.

Керівництво ЄС теж не стало стояти осторонь і заявило про те, що профінансує закупівлю зброї для потреб ЗСУ. Серед іншого йшлося і про постачання бойової авіації.

Низка країн, включаючи Велику Британію, Данію, Хорватію та інших, також погодилися дозволити своїм добровольцям вирушити в Україну, щоб надати допомогу у відбиванні вторгнення Росії.