Укр

Уничтоженный в Бердянске российский корабль показали на снимках из космоса

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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БДК "Саратов" Новость обновлена 26 марта 2022, 00:37
БДК "Саратов"

В сети показали, как выглядит уничтоженный корабль оккупантов в Бердянске

В четверг, 24 марта, вследствие ракетного удара по порту в Бердянске был уничтожен российский большой десантный корабль "Саратов", который проводил там выгрузку боевой техники оккупантов. Последствия удара позже были показаны на спутниковых снимках.

Как видно на фотографиях, сделанных компанией Maxar Technologies, уничтоженное судно затонуло.

По всей видимости, пожар в порту до сих пор не потушен, поскольку на снимках отчетливо виден дым, идущий от строений расположенных возле корабля.

Как сообщалось ранее, удар по порту Бердянска был нанесен утром 24 марта, предположительно, из установки "Точка-У". В тот момент там находилось три корабля.

Изначально сообщалось, что уничтожен был БДК "Орск", однако позже стало известно, что это БДК "Саратов". Оба эти они являются кораблями проекта 1171 "Тапир", а потому произошла путаница.

Кроме "Саратова" повреждения получили еще два БДК — "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

По информации советника главы ОПУ Алексея Арестовича, на борту уничтоженного корабля могли находиться ориентировочно 450 солдат, 20 танков и 45 БТР. Однако сколько их там было на момент попадания ракеты еще предстоит уточнить.

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#Украина #Россия #Бердянск
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