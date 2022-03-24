Укр

В порту Бердянска взрывы и пожар: подробности и видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Дым от пожара виден издалека Новость обновлена 24 марта 2022, 08:10
Дым от пожара виден издалека

Благодаря диверсии со стороны украинцев кафиры несут значительные технические потери

Утро четверга, 24 марта, наполнилось для жителей Бердянска, в свое время встречавших российскую армию исполнением Государственного Гимна Украины, звуками взрывов. Однако в этот раз они символизируют очередную победу украинской армии — в местном порту был уничтожен огромный резервуар с топливом, который "держали" российские оккупанты.

Подробности и видео с места событий опубликовал в Facebook журналист Игорь Мосийчук.

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По его словам, первые взрывы прогремели в 7 утра. После этого резервуар с топливом загорелся — дым от пожара за несколько километров, ведь он застилает половину горизонта.

Начало возгорания
Начало возгорания

Утверждается, что российские военные пытаются погасить возгорание, но пока все их усилия напрасны. В дополнение к этому огонь охватил склад боеприпасов, расположенный рядом с топливным резервуаром. В настоящее время взрывы, которые продолжают слышать жители Бердянска, связаны со взрывом горящих ракет и снарядов, которые невозможно потушить.

"Все будет Украина! Все будет Бердянск!" — добавил на радостях Игорь Мосийчук.

Последствия пожара
Последствия пожара

Напомним, что местные жители регулярно выходят на мирные акции протеста, требуя у врагов уйти из Бердянска и Украины в целом. Они утверждают, что никакие "освободители" им не нужны.

Впрочем, оккупанты не спешат прислушаться к позиции жителей города. Более того, десять дней назад они завели в местный порт собственные военные корабли.

Теги:
#Украина #Пожар #Россия #Запорожская область #Война #Бердянск #Взрывы
Дым от пожара виден издалека
Запорожье
В порту Бердянска взрывы и пожар: подробности и видео
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Дым от пожара виден издалека
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