Укр

Российские военные корабли заходят в порт Бердянска: видео и фото

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Корабли россии зафиксировали в порту Новость обновлена 14 марта 2022, 17:53
Корабли россии зафиксировали в порту

Населённый пункт с первых дней вторжения рф на украинские территории находится под давлением фашистов

В порт города Бердянск Запорожской области, частично оккупированный русскими нацистами, вошли российские военные корабли.

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Видео и фото подтверждения того, что суда российской федерации в понедельник, 14 марта, прибыли в порт населенного пункта, распространяются местными жителями в различных Telegram-каналах.

На кадрах видно, что несколько судов с символами страны-агрессора заходят в порт Бердянска и высаживают там своих военных.

Следует также отметить, что официальной информации о прибытии российских боевых кораблей и их дальнейших целях от руководства города пока не поступало.

Фото прибытия кораблей России в Бердянск.
Фото прибытия кораблей России в Бердянск.
Российские корабли заходят в Бердянск

Ранее "Телеграф" сообщал, как в первые дни войны россии с Украиной, а именно 28 февраля, Бердянск продемонстрировал свой мощные проукраинский настрой и враждебно встретил российских нацистов, спев им гимн Украины.

Также следует напомнить, как украинским защитникам удалось уничтожить один из российских кораблей, который находился в водах Черного моря.

Кроме этого, бойцам вооруженных сил Украины удалось полностью разбомбить танковую колонну российской федерации в Черниговской области.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Бердянск #Корабли
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