На Черниговщине ВСУ уничтожили танковую колонну: фото остатков техники
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Танки оккупантов двигались в столицу.
В воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Черниговской области было уничтожено танковое подразделение российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook.
В Генштабе сообщили, что в Черниговской области были уничтожены танки врага, которые хотели беспрепятственно доехать до Киева. Также в ведомстве опубликовали несколько фото с подбитой техникой оккупантов.
"Военные части и подразделения Оперативного командования "Север" продолжают успешно выполнять задачи по защите нашей родной Черниговской земли от "русских асвабадителей". На этот раз не повезло танковому подразделению, которое имело целью беспрепятственно пройти через наших защитников и выдвинуться в направлении столицы Украины", — отметили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты открыли огонь во время митинга местных жителей. Кроме того, 13 марта в Ирпене был убит иностранный журналист. Также в воскресенье СБУ опубликовала аудиозапись разговора оккупанта с женой.
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