Оккупантам нравится украинское мороженое: аудио перехваченного разговора

СБУ перехватила разговор захватчиков, мародерствующих на Сумщине

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных, мародерствующих в Украине, а именно в Сумской области.

На этих пленках слышно, как рашист открыто рассказывает о грабежах магазинов и даже домов украинцев. Ищут сигареты, алкоголь и лакомство, выносят из помещений ноутбуки, телевизоры и другую технику, а сами дома сжигают.

В поисках "трофеев" разбивают школы и детсады; снимают колеса с автомобилей, чтобы доставить домой. А украинское "мороженко"… "оно такое ох*енное! Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое! Я его ел, бл*, такое ох*нное мороженое!" В ответ жена оккупанта жалуется, что теперь у них не будут показывать премьер-лигу в телевизоре…

Напомним, что из-за значительных логистических проблем и растянутых коммуникаций рашисты не способны обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами, что побуждает оккупантов прибегать к мародерству и грабежу местного населения, магазинов, аптек и т.д.

К тому же действия оккупантов сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения. Недавно выяснилось, что командование рф дало добро военным на расстрел мирных жителей Харькова и их жилищ.

Ранее "Телеграф" уже сообщал, что российские военные не просто имеют разрешение от командования на расстрелы мирного населения в Харькове, но и даже могут получить пулю от своих же сослуживцев за отказ от насилия и помощь мирным жителям.