Оккупанты мародерствуют и пытаются самостоятельно вернуться в рф: свежая сводка Генштаба ВСУ
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Захватчики пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но успеха не имеют
Идет 17-й день героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. В связи с неудачной попыткой провести наступательную операцию, оккупанты вынуждены изменить тактику.
Об этом сообщается в Генштабе ВСУ.
Из-за значительных логистических проблем и растянутых коммуникаций противник не способен обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами, что побуждает оккупантов прибегать к мародерству и грабежу местного населения, магазинов, аптек и т.д. К тому же действия оккупантов сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения.
Заброшенные на произвол оккупационные подразделения деморализованы и имеют крайне низкое морально-психологическое состояние. Увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию российской федерации.
Учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил рф привлекает к ведению боевых действий на территории Украины так называемых военнослужащих срочной службы с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и числа заключенных из исправительных заведений рф.
Почти по всем направлениям выдвижения оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют.
Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и аэродромам, цинично пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.
На Волынском направлении сохраняется угроза диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях, осуществляется прикрытие государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
Напомним, что ранее стало известно о ликвидации минимум четырех российских военных генералов, пытавшихся руководить продвижением рашистских войск вглубь Украины. Один из них, кстати, был приближен к чеченскому террористу рамзану кадырову.
Ранее "Телеграф" показал, как ВСУ удалось молниеносно уничтожить целую колонну вражеской техники, в результате чего враги убегали во все стороны, словно напуганные крысы.
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