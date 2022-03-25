Укр

Не "Орск": в ВСУ уточнили, какой корабль потеряли россияне в Бердянске

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ракетный удар по порту Бердянска Новость обновлена 25 марта 2022, 02:38
Ракетный удар по порту Бердянска

В Генштабе рассказали, как обстоят дела с отражением российского вторжения

Оккупационная армия россии, которая вторглась в Украину, несет большие потери и на большинстве направлений пытается удержать уже занятые позиции. Не помогла им и попытка высадиться в Бердянске, где после прилета украинской ракеты был уничтожен БДК "Саратов" (а не "Орск", как сообщалось ранее).

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

На Волынском направлении противник боевых действий не проводил.

На Полеском направлении противник продолжает вести артиллерийские обстрелы, чтобы восстановить позиции неподалеку от Киева и Макарова. Наступательных действий отмечено не было.

На Сиверском направлении оккупанты пытаются сконцентрировать силы, чтобы восстановить наступление. Вместе с тем попытки блокировать Чернигов остались безуспешными.

На Броварском направлении враг перешел к обороне, но не исключено, что он опять попытается пойти в сторону Броваров и Борисполя.

На Слобожанском направлении россияне блокируют Сумы и Харьков, а также пытаются вести наступление в сторону Изюма, где несут большие потери. Вместе с тем там были замечены отводы некоторых подразделений оккупантов обратно на территорию россии из-за потерь в более чем 50% личного состава.

На Донецком направлении оккупанты безуспешно пытались наступать на Рубежное, Попасну и Мариуполь.

На Запорожском направлении российские войска перешли к обороне.

В Бердянске после нанесения ракетного удара был уничтожен большой десантный корабль "Саратов", еще два — "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" — получили повреждения.

По информации советника главы ОПУ Алексея Арестовича, на борту уничтоженного БДК могли находиться ориентировочно 450 солдат, 20 танков и 45 БТР. Однако сколько их там было на момент попадания ракеты еще предстоит уточнить.

Как сообщалось ране, бойцы ВСУ освободили населенный пункт Лукьяновка в Киевской области и отрезали оставшимся на востоке от Киева оккупантам возможность выйти к своим войскам.

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#Украина #Россия #ВСУ
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