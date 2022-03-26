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Окупанти наступають на Славутич: мешканці у відповідь вийшли на вулиці (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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У Славутичі до війни було близько 25 тисяч мешканців Новина оновлена 26 березня 2022, 10:13
У Славутичі до війни було близько 25 тисяч мешканців

Городян не злякав ворог, що підступає

На Київщині, у місті Славутич, оточеному російськими військами, місцеві жителі вийшли на мітинг на підтримку України. Вони розгорнули полотно державного прапора та скандують "Слава Україні! Героям слава".

Про це свідчать численні фото та відео у соціальних мережах. На мітинг вийшли кілька сотень людей.

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Цей мітинг є особливим тим, що на околиці міста вже помічали ворожу техніку. російсько-окупаційні війська вже обстрілювали українські блокпости на в’їзді до Славутича і на вчорашній вечір перебували на відстані кілометра від рубежів.

Жителів міста напередодні попереджали не виходити на вулиці міста через ризик для життя. На Київщині продовжуються активні бої. Як показують карти бойових дій, українським військовим вдалося звільнити частину населених пунктів області, але Славутич територіально перебуває біля Білорусі та Чернігівської області.

Славутич на карті
Славутич на карті

Обласний центр цього регіону знаходиться під постійним обстрілом росіян, які поливали вогнем навіть гуманітарний коридор.

Як раніше писав "Телеграф", в окупованому Мелітополі російські військові схиляють до співпраці місцеве населення і закликали доносити на проукраїнськи налаштованих людей.

Теги:
#Україна #Мітинг #Славутич
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