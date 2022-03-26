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У Мелітополі окупанти полюють на "фашистів": хто мається на увазі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Народний опір не подобається рашистським військам Новина оновлена 26 березня 2022, 09:21
Народний опір не подобається рашистським військам

Загарбникам не подобається робота незалежних журналістів і не лише

У Мелітополі Запорізької області, де раніше школи схиляли до переходу на російську мову, ворожі військові вигадали чергове знущання з місцевого населення. Тепер вони намагаються відшукати "фашистів" — тобто всіх, хто не вгодив їхній комендатурі чи будь-якими діями підтримує Україну.

Докладніше про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

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Згідно з кремлівськими пропагандистськими методичками, людей, на яких відкрили "полювання", називають "фашистами". Місцевому населенню пропонують здавати імена та адреси таких співгромадян. Насамперед загарбники провели роз’яснювальні бесіди з головами ОСББ.

Хто ж підпадає під поняття "фашисти" у розумінні окупантів? Це люди, які:

  • не згодні із загарбниками та не готові визнавати Мелітополь російською територією;
  • виходять на демонстрації з українськими прапорами чи іншою символікою;
  • зберігають у себе державні прапор, герб та інше;
  • вважають легітимною лише українську владу.

Окремою категорією переслідуваної стали журналісти, які працюють на тимчасово окупованій території області. Їм загрожують в’язницею чи особистою розправою, називають "терористами", а також вимагають припинити роботу на благо української держави.

А загалом Мелітополь продовжує потихеньку жити, навіть будучи частково окупованим російськими нацистами. Люди часто гуляють вулицями, проте намагаються не триматися поодинці. Ймовірно, на це впливає велика кількість ворожої техніки, яка патрулює окремі регіони міста.

При цьому деякі з військовослужбовців армії Росії, що дислокуються в Мелітополі, відмовляються воювати проти України. Лише напередодні таких "відмовників" знайшлося сімдесят людей.

Теги:
#Україна #Росія #Запорізька область #Війна #Мелітополь
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