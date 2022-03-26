Окупанти обстріляли гуманітарний коридор під Черніговом: поранено журналіста "1+1"

Український журналіст отримав поранення у стегно після артилерійського обстрілу села під Черніговом.

Окупанти обстріляли гуманітарний коридор біля Чернігова, через що поранення отримав український журналіст Андрій Цаплієнко.

Про це повідомив у своєму Інстаграмі телеведучий Дмитро Комаров.

"Поранили журналіста 1+1 Андрія Цаплієнка, мого колегу та друга. Він пройшов багато гарячих точок. В Іраку, Афганістані, Колумбії, Палестині, Ліберії та ін. Але поранення отримав удома, потрапивши під бомбардування російської армії", — написав він.

За його словами, журналіст перебував у селі Анісів біля Чернігова, де проводив фільмування єдиного гуманітарного коридору, яким проводилася евакуація мирних жителів та постачання продуктів харчування.

"Те місце, де обстрілів бути не може за всіма писаними й неписаними правилами. Але в армії росії — повне відсутністю моралі та принципів", — написав Комаров.

Він додав, що внаслідок артилерійського обстрілу Цаплієнко отримав поранення у стегно, але його вчасно доправили до лікарні.

Як повідомлялося раніше, 13 березня у Київській області росіяни вбили американського журналіста Брента Ренауда.

14 березня в селі Горенка на Київщині під обстріл потрапила машина журналістів американського каналу FOX, внаслідок чого загинув 55-річний фотокореспондент П’єр Закршевський.

А 23 березня під час обстрілу Маріуполя російський снаряд позбавив життя оператора телеканалу "Сігма" Віктора Дідова.