Оккупанты обстреляли гуманитарный коридор под Черниговом: ранен журналист "1+1"

Украинский журналист получил ранения в бедро после артиллерийского обстрела села под Черниговом.

Оккупанты обстреляли гуманитарный коридор возле Чернигова, из-за чего ранение получил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Об этом сообщил в своем Инстаграм телеведущий Дмитрий Комаров.

"Ранили журналиста 1+1 Андрея Цаплиенко, моего коллегу и друга. Он прошел много горячих точек. В Ираке, Афганистане, Колумбии, Палестине, Либерии и др. Но ранение получил дома, попав под бомбежку российской армии", — написал он.

По его словам, журналист находился в селе Анисов возле Чернигова, где проводил съемки единственного гуманитарного коридора, по которому проводилась эвакуация мирных жителей и поставка продуктов питания.

"То место, где обстрелов быть не может по всем писаным и неписаным правилам. Но у армии рф — полное отсутствием морали и принципов", — написал Комаров.

Он добавил, что в результате артиллерийского обстрела Цаплиенко получил ранение в бедро, но его вовремя доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, 13 марта в Киевской области россияне убили американского журналиста Брента Ренауда.

14 марта в селе Горенка Киевской области под обстрел попала машина журналистов американского канала FOX, вследствие чего погиб 55-летний фотокорреспондент Пьер Закршевский.

А 23 марта во время обстрелов Мариуполя российский снаряд лишил жизни оператора телеканала "Сигма" Виктора Дедова.