Еще один журналист погиб от рук российских нацистов

В его дом в Мариуполе прилетели российские мины.

В окруженном российскими оккупантами Мариуполе в результате вражеских обстрелов погиб оператор телеканала "Сигма" Виктор Дедов. Мины прилетели прямо к мужчине в дом.

Об этом сообщил военный корреспондент Анатолий Цаплиенко в собственном Telegram-канале.

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Известно, что Виктор Дедов работал главным режиссером и старшим оператором мариупольского телеканала "Сигма-ТВ". В момент обстрелов мужчина вместе с женой и сыном находился в собственной квартире в Мариуполе. Обстоятельства трагической гибели украинского журналиста рассказала его супруга Наталья Дедова. Это произошло 11 марта.

"Две мины. Первая – в нашу спальню. Там я и мама. Вторая – в нашу кухню. Там – Витя… Я кричу "Саша!" в ответ: "Мама, я здесь!"… И только у лифта понимаю: не вижу. Не вижу и не слышу Витю… Последняя (его, — ред.) фраза: "Саша, у меня нет света!" И Саша дает фонарик, хоть в комнате свет. Сонная артерия. Витя живет еще несколько минут, доходит до коридора и навсегда становится нашим светлым Ангелом… За несколько часов до трагедии мы лежали все вместе на кровати. Было холодно. Саша мечтал, как снова поедет во Львов. Купить там круассанов, шоколад… А Витя отвечал: "Сыночек, все обязательно будет!" — написала Наталия Дедова.

По словам женщины, Виктора Дедова так и не смогли нормально похоронить, ведь через 4 дня после его гибели дом сгорел.

"Мой лучший Мастер света! Мой лучший фотограф! Мой лучший коллега! Наш лучший сын, папа, муж и зять! Извини, что нет твоей могилы. Пусть наш Мариуполь, который ты так любил фотографировать, станет твоим небесным домом", — простилась с Виктором Дедовым его жена.

Семья Дедовых. Фото с Facebook-страницы Натальи Дедовой

Последнее совместное фото Виктора Дедова с женой Натальей

Редакция "Телеграфа" приносит свои соболезнования родным и близким Виктора Дедова. Добавим, что военные преступления российских оккупантов в отношении работников СМИ НСЖУ фиксирует и передает в Европейскую и Международную федерации журналистов.

Ранее сообщалось, что из плена россиян освободили корреспонденту Hromadske Викторию Рощину, однако в плен попал известный фотокорреспондент Макс Левин.