"Без еды, воды и под постоянными обстрелами": Зеленский сказал, сколько человек остаются в осажденном Мариуполе

Российские войска держат ранее густонаселенный город в полной блокаде

В осажденном и обстреливаемом российскими войсками Мариуполе остаются около 100 тысяч человек.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении во вторник, 22 марта, поздно вечером.

"По состоянию на сегодняшний день в городе пребывают около 100 тыс. человек в нечеловеческих условиях, в полной блокаде, без еды, без воды, без лекарств и под постоянными обстрелами, бомбардировками", — сказал президент.

Он отметил, что украинская сторона уже не первую неделю пытается организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев, однако россияне всячески препятствуют этим инициативам.

"Почти все наши попытки, к сожалению, срываются российскими оккупантами, обстрелами или сознательным террором", — подчеркнул Зеленский.

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Как сообщалось, ранее появилась информация, что оккупанты похитили несколько тысяч мариупольцев и насильно вывезли их в отдаленные регионы россии.

Вместе с тем, тысячи жителей Мариуполя, которым удалось спастись от российских обстрелов, застряли в близрасположенных населенных пунктах без продуктов питания, так как оккупанты препятствуют подвозу гумпомощи.

При этом россиянам не хватает сил на штурм Мариуполя, из-за чего они продолжают ровнять его с землей.