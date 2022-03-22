"Реки крови текут по улице": семья из Мариуполя рассказала об ужасах "русского мира"

Эвакуированные описали ужасы российских атак.

Российские оккупанты не щадят Мариуполь — город в осаде уже несколько недель. Люди пытаются эвакуироваться из города, но путинские войска не дают этого сделать и обстреливаю "зеленые" коридоры. Население осталось без еды и воды, но не теряет оптимизма, патриотизма и веры в победу Украины. Семья из Мариуполя, которой удалось сбежать из города, поделилась своей историей жизни под оккупацией.

Дмитрий и Таня Швец рассказали о жизни во временно захваченном Мариуполе изданию CNN.

Первые 23 дня войны пара вместе со своей семилетней дочерью Владой и родителями прятались в своем подвале, и в четверг 17 марта семье удалось сбежать из осажденного города в Днепр, однако им не удалось вывезти своих родителей. Пара очень переживает, что их родственники умрут с голоду, ведь в городе все отключено: газоснабжение, водоснабжение, свет, нет мобильной связи и интернета, также сложно добыть еду и воду.

"Никакого города там уже нет. Мариуполя уже нет… не осталось ни одного жилого дома. Осталось 10% населения. Одни пенсионеры без денег или машин, которые не могут убежать, и люди, которые не могут ходить", — рассказала Татьяна.

Семья редко выходила из подвала, если только это не было абсолютно необходимо для выживания: чтобы найти еду и воду, а также, чтобы помочь похоронить соседей, убитых русской артиллерией. Дмитрий отметил, что несколько раз они помогали рыть могилы для погибших соседей.

В первые дни конфликта Дмитрий и Таня шутили, что если еды станет не хватать, они всегда смогут съесть голубей, однако позже безобидная шутка переросла в способ выживания. Также люди вскрывают даже пустые ларьки или магазинчики и выносят оттуда все: пакеты, картонки, витамины из аптек. Мародерство стало способом выживания в Мариуполе.

18 марта семья Швецов покинула родной город как "пострадавшие" и "выжившие".

"Это кладбище наших родных, друзей, соседей, жителей, построек. Мы похоронили наши мечты, цели, карьеру… потеряли все, что было достигнуто за эти годы упорным трудом", — говорит Татьяна.

Пара рассказала, что выезд из города, который до войны обычно занимал 45 минут на машине, — занял у них 15 часов: куча блокпостов, проверки, Дмитрию даже пришлось снять рубашку, чтобы доказать, что у него нет военных или украинских националистических татуировок.

Отметим, что Мариуполе российские войска не гнушаются никакими жестокостями — на укрытия гражданских лиц сбрасывают бомбы, в частности на школу искусств и драматический театр.

Часть жителей насильно вывезли в россию из оккупированного Левобережного микрорайона города — у них забрали украинские документы и обязывают несколько лет находится в рф.