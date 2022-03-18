Арестович объяснил, можно ли деблокировать Мариуполь

В настоящее время силы российских оккупантов вблизи Мариуполя преобладают.

Прифронтовой украинский город Мариуполь, наиболее страдающий от обстрелов российских оккупантов, сейчас деблокировать почти невозможно. Однако украинские военные ни в коем случае его не сдадут.

Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

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По словам Арестовича, вооруженные силы Украины ведут бои с российскими оккупантами на севере Волновахи Донецкой области. Силы российской армии, к сожалению, там преобладают, поэтому деблокада Мариуполя в настоящее время невозможна.

"Остальные (украинские – ред.) части находятся в 100-120-150 километрах от Мариуполя. Мало того, что им нужно преодолеть оборону противника еще там, где они находятся… Допустим, они пробили. Хотя откуда взять эти резервы, чтобы они пробили и они перешли к наступлению? Они сами там держат оборону. Чтобы они ушли в сторону Мариуполя, они не пройдут более 120 километров в голой степи под ударами авиации из Крыма и Ростовской области", — пояснил Арестович.

Советник главы ОП добавил, что попытки оказать этим украинским подразделениям поддержку авиации, к сожалению, не увенчались успехом в Мариуполе, поэтому решения по этому городу пока нет.

Арестович успокоил, что деблокировать украинский Мариуполь от российских захватчиков будут пытаться по дипломатическому пути.

Напомним, что 9 марта россияне мощно ударили по Мариуполю с воздуха, бомбили роддом и детскую больницу, в результате чего погибли несколько человек, а еще 17 пострадали — все они были женщинами, детьми и медработниками. В России признали свою ответственность за обстрел, но заявили, что сделали это, потому что в здании якобы была "база Азова".

Как сообщал "Телеграф", по последним данным с фронта Мариуполь в осаде, но украинские военные делают все возможное, чтобы вернуть его к нормальной жизни.