Укр

Врага пытаются выбить из Изюма и окраин Мариуполя: сводка с фронта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Сожженная техника рашистов Новость обновлена 12 марта 2022, 13:29
Сожженная техника рашистов

Украинские военные героически сопротивляются оккупантам

российские войска в Украине продолжают терять людей и технику, но все равно пытаются наступать.

Согласно оперативной сводке Генштаба, на части направлений — Северском, Южнобужском и в Полесье, врага остановили на достигнутых ранее рубежах, он прегруппировывается и пополянет запасы.

При этом в Северском направлении войска рф также проводят оборудование позиций в районах Михайло-Коцюбинского, Левковичей, села Жукотки, городня Черниговщины. На Южнобужье рашисты целятся на Николаев и хотят его окружить.

Волынское направление — есть риск участия белорусских военных в нападении на Украину, но пока они усилили охрану границы.

Слобожанское направление — наступление оккупантов захлебнулось. Войска рф закрепились на севере Изюма, и пытаются окончательно захватить город.

Донецкое и Таврийское направление — враг вступил на северные окраины Мариуполя, хочет захватить Северодонецк. От Рубежного противника отбросили украинские военные, оккупанты отступили в Капитоливке.

Волновахское направление — попытка наступления в сторону Красной Поляны и Ольгинки.

В Донецком направлении войска противника потеряли боеспособность.

Чтобы усилить наступательные подразделения, враги пытались развернуть подразделения ракетных войск, артиллерии и ПВО. Не вышло и они отступили в сторону Мылового.

Ранее "Телеграф" писал, что окончание войны с россией может пойти по двум сценариям по мнению украинского эксперта.

Теги:
#Николаев #Война #Изюм #Мариуполь
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