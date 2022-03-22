Журналистку Hromadske отпустили из плена взамен на видео для пропагандистов: подробности

Между тем, стало известно об исчезновении известного фотокорреспондента Макса Левина.

Украинскую журналистку Викторию Рощину в понедельник, 21 марта, освободили из плена российских оккупантов. Она едет в Запорожье, где должна встретиться с родными.

Об этом сообщила редакция "Hromadske", где работает журналистка.

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Корреспондентку, которая с первого дня войны писала материалы о ситуации в оккупированных городах, оккупанты отпустили не просто так. Российские военные заставили девушку сняться в пропагандистском ролике, где Рощина отрицает какие-либо претензии к российским службам, которые держали ее в плену. Более того, под давлением силовиков журналистка заявила, что россияне якобы спасли ей жизнь.

"Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", — отметила редакция Hromadske.

Записанное оккупантами видео с журналисткой уже начали тиражировать пророссийские СМИ и Telegram-каналы

Напомним, что Викторию Рощину взяли в плен 16 марта. Свидетели, имена которых не называют из соображений безопасности, сообщили, что девушка на тот момент находилась во временно оккупированном Бердянске.

Между тем, во вторник, 22 марта, стало известно об исчезновении известного журналиста Макса Левина. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе под Киевом. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой. Коллеги подозревают, что он мог получить ранения или попасть в плен к военнослужащим Российской Федерации.

Фотокорреспондент Макс Левин пропал под Киевом 13 марта

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский оккупант пригнал свой танк на позиции ВСУ и сдался в плен за деньги.