Укр

Журналистку Hromadske отпустили из плена взамен на видео для пропагандистов: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
277
Журналистку Hromadske Викторию Рощину освободили из плена. Новость обновлена 22 марта 2022, 17:34
Журналистку Hromadske Викторию Рощину освободили из плена.

Между тем, стало известно об исчезновении известного фотокорреспондента Макса Левина.

Украинскую журналистку Викторию Рощину в понедельник, 21 марта, освободили из плена российских оккупантов. Она едет в Запорожье, где должна встретиться с родными.

Об этом сообщила редакция "Hromadske", где работает журналистка.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Корреспондентку, которая с первого дня войны писала материалы о ситуации в оккупированных городах, оккупанты отпустили не просто так. Российские военные заставили девушку сняться в пропагандистском ролике, где Рощина отрицает какие-либо претензии к российским службам, которые держали ее в плену. Более того, под давлением силовиков журналистка заявила, что россияне якобы спасли ей жизнь.

"Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", — отметила редакция Hromadske.

Записанное оккупантами видео с журналисткой уже начали тиражировать пророссийские СМИ и Telegram-каналы

Напомним, что Викторию Рощину взяли в плен 16 марта. Свидетели, имена которых не называют из соображений безопасности, сообщили, что девушка на тот момент находилась во временно оккупированном Бердянске.

Между тем, во вторник, 22 марта, стало известно об исчезновении известного журналиста Макса Левина. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе под Киевом. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой. Коллеги подозревают, что он мог получить ранения или попасть в плен к военнослужащим Российской Федерации.

Фотокорреспондент Макс Левин пропал под Киевом 13 марта
Фотокорреспондент Макс Левин пропал под Киевом 13 марта

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский оккупант пригнал свой танк на позиции ВСУ и сдался в плен за деньги.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Журналистка #Плен #Оккупанты
российский самолет/иллюстративное фото
В регионах
Над Мариуполем сбит сотый самолет оккупантов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
российский самолет/иллюстративное фото
Над Мариуполем сбит сотый самолет оккупантов
Дата публикации
Категория
Фотографировать перемещение военной техники ВСУ запрещено
В Украине за съемку военной техники хотят наказывать тюрьмой: сколько дадут
Дата публикации
Категория
Анджей Дуда
Польша готовит громкое предложение для НАТО по Украине
Дата публикации
Категория
Лукашенко не контролирует белорусскую армию
Беларусь может перебросить в Украину до 15 тысяч военных: стали известны главные цели
Дата публикации
Категория
Украинские военные 27-й день отражают атаки российских оккупантов
Война — день 27: Запад заговорил о системах ПВО для Украины, пока оккупанты бросают бомбы на украинские города