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Русские сдаются! Оккупант пригнал свой танк на позиции ВСУ и сдался в плен за деньги (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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россиянин сам сдал ВСУ свой танк Новость обновлена 22 марта 2022, 12:14
россиянин сам сдал ВСУ свой танк

Все члены экипажа танка сбежали, кроме одного оставшегося

Российский военный сдал свой танк ВСУ, поскольку Украина предложила российским оккупантам хорошее вознаграждение за отданные танки.

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Об этом сообщил советник министра внутренних дел, Виктор Андрусив.

По словам Андрусива, уже несколько недель в Нацполиции идентифицированы телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера, на которые регулярно присылаются смски, как сдаться в плен и сдать технику.

"Несколько дней назад нам позвонил "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали", — рассказал Андрусив.

Как оказалось, остальные члены экипажа танка сбежали, а Миша остался один, и смысла воевать не видел. Домой вернуться тоже не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери.

Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотичное и практически отсутствует.

Теперь Миша получил очень неплохие условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов после войны и возможность податься на гражданство. До завершения же войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем.

"Так, что "русские сдаются". Еще и с техникой", — подчеркнул советник главы МВД.

Как сообщал "Телеграф", ранее российского подполковника взяли в плен: на нем были трусы и носки ВСУ.

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#Украина #Россия #Танк
россиянин сам сдал ВСУ свой танк
Украина
Русские сдаются! Оккупант пригнал свой танк на позиции ВСУ и сдался в плен за деньги (фото)
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