Миллионы за танк: Украина предлагает российским военным сдаваться за хорошее вознаграждение

В Минобороны отмечают низкую мотивацию воевать у солдат-захватчиков

Российским оккупантам, не желающим продолжать воевать с украинской армией, предлагают добровольно сложить оружие. Более того, им предлагают дополнительное денежное вознаграждение, чтобы мотивировать сдаваться.

Информация об этом была обнародована министром обороны Александром Резниковым в Facebook.

Политик отметил, что украинцы видят в человеческой жизни высшую ценность. Поэтому, чтобы обезопасить мирное население Украины, появилась инициатива "оплатить" российским военным их сборку оружия.

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации", — отметил Резников, сразу объяснив все условия.

Вывесить "белый" флаг россияне могут в любой момент, но им не стоит бежать навстречу российским военным. Сдача происходит в спокойном и медленном режиме с орудием и поднятыми вверх руками.

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Добавим, что профинансировать подобную акцию собирается не сама Украина, а ведущие ИТ-компании, которым и принадлежит подобная инициатива.

В настоящее время противник несет тяжелые потери, о чем регулярно отчитываются в Минобороны. По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, число погибших и раненых российских военнослужащих превысило цифру в 5300 человек.