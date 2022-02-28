"Враг деморализован и терпит серьезные потери": в ВСУ рассказали об изменениях на фронтах

Украинской армии удалось за сутки уничтожить 5 колонн вражеской техники вместе с живой силой.

Вооруженные Силы Украины пятый день подряд продолжают отражать наступление российской армии. За прошедшие сутки сложнее всего была ситуация в Житомире и Чернигове, где осуществлялись ракетные удары, и в Запорожье, где оккупанты захватили Бердянск.

Об этом говорится в утренней сводке ВСУ по состоянию на 6:00 утра, опубликованном генштабом 28 февраля.

Отмечается, что российские оккупанты существенно снизили темпы наступления, но все еще продолжают отдельные операции против Украины. В частности, наносят ракетные удары по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, критическим объектам инфраструктуры и даже мирным населенным пунктам.

Самой напряженной за эти сутки была ситуация в Житомире и Чернигове, где армия России нарушила нормы Международного гуманитарного права и нанесла удар по жилым домам.

Также Бердянская РГА сообщила, что российской армии удалось оккупировать район. Вражеская техника зашла в разные общины, где уже начала проводить "рейды" в домах в поисках телефонов. По предварительной информации известно о двух пострадавших мирных жителях: одного оккупанты убили, а другого ранили. У общин также возникают проблемы со связью.

Несмотря на это, украинской армии удалось уничтожить более 5 колонн вражеской техники и живой силы оккупантов.

"Противник деморализован и терпит большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся", — добавили в ВСУ.

Ранее "Телеграф" публиковал свежие фото и видео разбитой техники россиян. Как известно, за время агрессии Россия потеряла в Украине уже по меньшей мере 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 бронированных боевых машин, несколько "Градов", катеров, "Бук", 4300 человек личного состава.