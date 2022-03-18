Оккупанты взяли в плен украинскую журналистку: что известно

Женщину задержали представители российской фсб

Украинская журналистка Виктория Рощина, вероятно, находится в заложниках у оккупантов из российской федерации. Корреспондентка с первых дней войны россии с Украиной работала в горячих точках и снимала видео для издания "hromadske" в восточной и южной частях украинского государства.

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Как передает портал, связь с женщиной оборвалась еще 12 марта. В последний раз журналистку видели во временно оккупированном Бердянске и, по словам очевидцев, 15 марта Виктория Рощина была задержана представителями фсб российской федерации. Пока никаких сведений о местонахождении сотрудницы издания нет.

В настоящее время "hromadske" призывает руководство страны и сообщество помочь в розыске корреспондентки, ведь самостоятельные поиски оказались безрезультатными.

"Мы прилагали все усилия, чтобы уволить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатно. Поэтому призываем украинское и международное сообщество приобщиться информационно и действиями к увольнению журналистки hromadske Виктории Рощиной", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российские кафиры взяли в заложники городского голову временно оккупированного Мариуполя Ивана Федорова, после чего, уже через несколько дней, главу города удалось освободить из российского плена благодаря проведению успешной спецоперации: чиновника обменяли на девять пленных российских солдат-срочников.