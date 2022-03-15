В Украине убит еще один западный журналист: подробности

Убит фотожурналист Fox News Пьер Закршевский

В понедельник, 14 марта, был убит 55-летний фотокорреспондент Fox News Пьер Закршевский.

Об этом во вторник сообщила генеральный директор Fox News Сюзанна Скотт.

В понедельник Закшевски ехал в машине с корреспондентом Fox News Бенджамином Холлом, когда их машина попала под огонь в селе Горенка Киевской области. Сам Холл был госпитализирован с травмами, но никакой дополнительной информации о его состоянии не поступало.

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