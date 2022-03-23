Ще один журналіст загинув від рук російських нацистів

У його будинок в Маріуполі прилетіли російські міни.

В оточеному російськими окупантами Маріуполі внаслідок ворожих обстрілів загинув оператор телеканалу "Сигма" Віктор Дєдов. Міни прилетіли прямо до чоловіка у будинок.

Про це повідомив військовий кореспондент Анатолій Цаплієнко у власному Telegram-каналі.

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Відомо, що Віктор Дєдов працював головним режисером та старшим оператором маріупольського телеканалу "Сігма-ТБ". У момент обстрілів чоловік разом з дружиною та сином знаходився у власній квартирі у Маріуполі. Обставини трагічної гибелі українського журналіста розповіла його дружина Наталя Дєдова. Це сталося 11 березня.

"Дві міни. Перша – у нашу спальню. Там я і мама. Друга – в нашу кухню. Там – Вітя… Я кричу "Саша!" у відповідь: "Мама, я тут!"… І тільки біля ліфта розумію: не бачу і не чую Вітю… Остання (його, — ред.) фраза: "Саша, у мене нема світла!". І Саша дає ліхтарик, хоч у кімнаті світло. Сонна артерія. Вітя живе ще кілька хвилин, доходить до коридору і назавжди стає нашим світлим Янголом… За кілька годин до трагедії ми лежали всі разом на ліжку. Було холодно. Саша мріяв, як знову поїде у Львів. Купить там круасанів, шоколад… А Вітя відповідав: "Синочку, все обовʼязково буде!", — написала Наталя Дєдова.

За словами жінки, Віктора Дєдова так і не змогли нормально поховати, адже через 4 дні після його гибелі будинок згорів

"Мій найкращий Майстер світла! Мій найкращий фотограф! Мій найкращий колега! Наш найкращий син, тато, чоловік та зять! Вибач, що немає твоєї могили. Нехай наш Маріуполь, який ти так любив фотографувати, стане твоєю небесною домівкою", — попрощалася з Віктором Дєдовим його дружина.

Родина Дєдових. Фото з Facebook-сторінки Наталі Дєдової

Останнє спільне фото Віктора Дєдова з дружиною Наталею

Редакція "Телеграфу" приносить свої співчуття рідним і близьким Віктора Дєдова. Додамо, що воєнні злочини російських окупантів щодо працівників ЗМІ НСЖУ фіксує та передає до Європейської та Міжнародної федерацій журналістів.

Раніше повідомлялося, що з полону росіян звільнили кореспонденту Hromadske Вікторію Рощину, однак у полон потрапив відомий фотокореспондент Макс Левін.