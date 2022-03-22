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Журналістку Hromadske відпустили з полону взамін на відео для пропагандистів: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Журналістку Hromadske Вікторію Рощину звільнили з полону Новина оновлена 22 березня 2022, 17:34
Журналістку Hromadske Вікторію Рощину звільнили з полону

Тим часом стало відомо про зникнення відомого фотокореспондента Макса Левіна.

Українську журналістку Вікторію Рощину у понеділок, 21 березня, звільнили з полону російських окупантів. Вона прямує у Запоріжжя, де має зустрітися з рідними.

Про це повідомила редакція Hromadske, де працює журналістка.

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Кореспондентку, яка з першого дня війни писала матеріали про ситуацію в окупованих містах, окупанти відпустили не просто так. Російські військові змусили дівчину знятися у пропагандистському ролику, де Рощина заперечує будь-які претензії до російських служб, які тримали її в полоні. Ба більше, під тиском силовиків журналістка заявила, що росіяни нібито врятували їй життя.

"Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом", — зазначила редакція Hromadske.

Зазначається, що записане окупантами відео з журналісткою вже почали тиражувати у проросійських ЗМІ та Telegram-каналах.

Нагадаємо, що Вікторію Рощину взяли у полон 16 березня. Свідки, імен яких не називають з міркувань безпеки, повідомили, що дівчина на той момент перебувала у тимчасово окупованому Бердянську.

Тим часом у вівторок, 22 березня, стало відомо про зникнення відомого журналіста Макса Левіна. Востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі під Києвом. На той момент він був у районі бойових дій із фотокамерою. Колеги підозрюють, що він міг отримати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців Російської федерації.

Фотокореспондент Макс Левін зник під Києвом 13 березня
Фотокореспондент Макс Левін зник під Києвом 13 березня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський окупант пригнав свій танк на позиції ЗСУ та здався в полон за гроші.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Журналістка #Полон #Окупанти
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