Журналістку Hromadske відпустили з полону взамін на відео для пропагандистів: подробиці

Тим часом стало відомо про зникнення відомого фотокореспондента Макса Левіна.

Українську журналістку Вікторію Рощину у понеділок, 21 березня, звільнили з полону російських окупантів. Вона прямує у Запоріжжя, де має зустрітися з рідними.

Про це повідомила редакція Hromadske, де працює журналістка.

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Кореспондентку, яка з першого дня війни писала матеріали про ситуацію в окупованих містах, окупанти відпустили не просто так. Російські військові змусили дівчину знятися у пропагандистському ролику, де Рощина заперечує будь-які претензії до російських служб, які тримали її в полоні. Ба більше, під тиском силовиків журналістка заявила, що росіяни нібито врятували їй життя.

"Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом", — зазначила редакція Hromadske.

Зазначається, що записане окупантами відео з журналісткою вже почали тиражувати у проросійських ЗМІ та Telegram-каналах.

Нагадаємо, що Вікторію Рощину взяли у полон 16 березня. Свідки, імен яких не називають з міркувань безпеки, повідомили, що дівчина на той момент перебувала у тимчасово окупованому Бердянську.

Тим часом у вівторок, 22 березня, стало відомо про зникнення відомого журналіста Макса Левіна. Востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі під Києвом. На той момент він був у районі бойових дій із фотокамерою. Колеги підозрюють, що він міг отримати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців Російської федерації.

Фотокореспондент Макс Левін зник під Києвом 13 березня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський окупант пригнав свій танк на позиції ЗСУ та здався в полон за гроші.