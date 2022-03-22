Росіяни здаються! Окупант пригнав свій танк на позиції ЗСУ та здався в полон за гроші (фото)

Всі члени екіпажу танка втекли, крім одного, що залишився.

Російський військовий здав свій танк ЗСУ, оскільки Україна запропонувала російським окупантам гарну винагороду за віддані танки.

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Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

За словами Андрусіва, вже кілька тижнів у Нацполіції ідентифіковано телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери, на які регулярно надсилаються смски, як здатися в полон та здати техніку.

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"Кілька днів тому нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього в ГУР МО. Йому визначили місце куди під’їхати. Він під’їхав. З дрону переконалися, що він сам і це не засідка. Після цього спецназівці його затримали", — розповів Андрусів. .

Як виявилося, решта членів екіпажу танка втекла, а Мишко залишився один, і сенсу воювати не бачив. Додому повернутися теж не міг, бо командир сказав, що розстріляє та спише на бойові втрати.

Мишко розповів, що їжі практично не залишилося, управління військами хаотичне та практично відсутнє.

Тепер Мишко отримав дуже непогані умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів після війни та можливість податися на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем.

"Так, що "росіяни здаються". Ще й з технікою", — наголосив радник голови МВС.

Як повідомляв "Телеграф", раніше російського підполковника взяли в полон: на ньому були труси та шкарпетки ЗСУ.