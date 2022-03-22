Російського підполковника взяли в полон: на ньому були труси та шкарпетки ЗСУ

Бійці ЗСУ взяли в полон ще одного окупанта

Військові 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади захопили у полон російського підполковника, начальника групи інформаційно-психологічної протидії Олександра Кошеля.

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Про це повідомив військовий Ярослав Галас на своїй сторінці у Facebook.

"Погляньте на цього пончика. Начальник групи інформаційно-психологічної протидії військовій частині 47084 російської армії Кошель Олександр Олегович. 5 квітня 1982 року, особистий номер Ф-905994, військове звання — підполковник. Нового бранця 128-ї окремої гірської штурмової Закарпатської бригади взятий під час зіткнення з підрозділом 58-ї армії рф. Постійне розташування залізничної станції 47084 — м. Владикавказ, Республіка Північна Осетія — Аланія", — написав Галас.

Під час особистого огляду на російському підполковнику виявили спідню білизну та шкарпетки з написом "Збройні сили України".

"Красноречивий доказ того, що співробітники росармії визнають, що навіть труси та шкарпетки Збройних сил України кращі, ніж спідня білизна хваленої "другої армії світу", — додали військові.

Нагадаємо, раніше СЗГ України знищили майора окупантів, оскільки ракетників українська армія в полон не бере.