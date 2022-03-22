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Після України путін готує атаку на США: названо три причини

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Можливі кібератаки Новина оновлена 22 березня 2022, 09:28
Можливі кібератаки

Влада США попередила приватні структури про необхідність підготовки

Американські аналітики вважають, що після атаки на Україну путін може спрямувати агресію на США. Небезпека полягає у кібератаках.

Про такий висновок зі слів американського лідера Джо Байдена пише CNN.

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Хто може піддатися кібератакам

російські спецслужби або пов’язані з ними злочинні угруповання можуть атакувати:

  • урядові відомства
  • лікарні
  • об’єкти критичної інфраструктури
  • комунальні служби.

Також у понеділок приватні компанії, які володіють об’єктами критичної інфраструктури, отримали попередження про негайне посилення онлайн захисту. При цьому США достатньо можливостей, щоб перевершити росію в цьому питанні. Зазначається, що росія може таким чином помститися за підтримку України та санкції проти росії.

Причини для кібератаки на США

  1. Санкції для російської економіки. Вони зчиняють руйнівний вплив і чим довше діють, тим гірше за рф.
  2. Озброєння, яке постачається в Україну та використовується країною для захисту від атак росіян.
  3. Невдалий бліцкриг на Київ. Загострення кризи може змусити спробувати посилити геополітичний вплив на тлі військового глухого кута.

Як раніше писав "Телеграф", путін вже намагається залякати західні країни можливими атаками та використанням нових типів озброєння в Україні, зокрема гіперзвукових ракет, ефективний захист від яких нині ще розробляють у США.

Теги:
#США #Росія #Кібератаки
Можливі кібератаки
Україна
Після України путін готує атаку на США: названо три причини
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