путін пішов з козирів і застосував проти України гіперзвукові ракети: що це означає

Таку ракету збити дуже складно

Заяви Міноборони Росії про запуск гіперзвукових ракет по Україні підтвердили у США.

Про це повідомляє CNN, наголошуючи, що це перше бойове застосування ракет у дії.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

За словами російських військових, вони направили надпотужну зброю проти складу боєприпасів у Делятині, що на Івано-Франківщині. В українській армії підтвердили удар, але тип ракет не називали.

На телеканалі припустили, що запуск гіперзвукових ракет був відправленням повідомлення Заходу про можливості росії. Зазначимо, що схожої думки дотримується і військовий оглядач і головний редактор сайту Апостроф Денис Попович. Він зазначив, що це справді передова технологія, і Україна тільки теоретично має можливість захиститися від такої зброї. При цьому росія довела розробки гіперзвукової зброї до діючих і випередила цим США.

Як діє гіперзвукова ракета

Гіперзвукові ракети "Кінжал" базуються на винищувачах МіГ-31К. Вони можуть підніматися на висоту понад 20 тисяч метрів і запускати ракети поза щільним шаром атмосфери. Швидкість ракети під час запуску перевищує швидкість звуку у кілька разів. Стріляти по цілі можна з відстані більше ніж 1000 кілометрів. За інформацією CNN, ракети летять надшвидко низькою траєкторією, що ускладнює виявлення гіперзвукових ракет супутниками й радарами ПРО.

Як захиститися від гіперзвукової зброї

Як стверджує Попович, теоретично для ЗРК С-300В розроблялися протибалістичні ракети 9М82, які можуть летіти зі швидкістю 2600 м/с. Але невідомо, чи має Україна таку зброю. Захист від гіперзвукової зброї зараз лише розробляється багатими державами, такими як США та Китай. При цьому збити літак носій ракети майже неможливо, адже як пояснює оглядач, вони можуть стріляти з території росії.

Що важливо знати

Літаків для несення ракет, як їх самих у Росії мало, їх почали тестово ставити на бойове чергування в 2018 році. При цьому їх не планували витрачати на Україну:

"Це був аргумент для більш потужних противників — Сполучених Штатів і НАТО. З Україною передбачалося розправитися більш традиційними засобами. Але, як бачимо, опір українського суспільства та української армії, змушує російське керівництво викладати проти нас навіть такі дорогі козирі ", — пише Попович.

Раніше "Телеграф" писав, що звичайній російській армії не вдається утримати ініціативу в районі Маріуполя і опір українських військових неабияк потріпав сили в регіоні.