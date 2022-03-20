Рус

Облога Маріуполя послабила росіян: свіжі карти боїв в Україні на 20 березня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4107
Українські захисники впевнено завдають ворогові поразки Новина оновлена 20 березня 2022, 06:08
Українські захисники впевнено завдають ворогові поразки

Окупанти стрімко втрачають час та бойову міць

На 25-й день військових дій в Україні російські окупанти вже сильно виснажені, — зокрема, їхні плани сильно підкосила облога Маріуполя, який вони збиралися взяти легко і з невеликими втратами.

Тепер їхні сили в тому напрямку ослаблені, — такий висновок можна зробити за свіжими картами боїв на ранок неділі, 20 березня, повідомляє "Телеграф".

Надійне джерело новин про війнупідпишіться на наш Телеграм

На думку експертів Institute for the Study of War, військові росії втрачають час, ініціативу та бойову міць у Маріуполі, і навіть у разі його падіння у них не залишиться достатньо сил для подальшого просування в регіоні.

Також схоже, що окупанти намагаються пройти до Кривого Рогу Дніпропетровської області, можливо, щоб через нього надалі отримати доступ до Дніпра та Запоріжжя.

Карта бойових дій в Україні 20.03.2022
Карта бойових дій в Україні 20.03.2022

На карті DeepState чітко видно, що також росіяни ще продовжують просуватися під Миколаєвом після розгромної поразки (синім виділені нещодавно звільнені позиції, червоним, — де була помічена активність військ рф).

Карта бойових дій Миколаїв-Кривий Ріг 20.03.2022
Карта бойових дій Миколаїв-Кривий Ріг 20.03.2022

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що українці, що втекли з Маріуполя, застрягли в найближчих до нього населених пунктах без їжі.

Теги:
#Мапа #Війна
С-400
Політика
По окупантах їхньою ж зброєю: Туреччина може передати Україні російські системи ППО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
С-400
По окупантах їхньою ж зброєю: Туреччина може передати Україні російські системи ППО
Дата публікації
Категорія
Спалена техніка "другої армії світу"
З загону десантного полку окупантів залишився один військовий, і той у шпиталі – Генштаб
Дата публікації
Категорія
Українські захисники впевнено завдають ворогові поразки
Облога Маріуполя послабила росіян: свіжі карти боїв в Україні на 20 березня
Дата публікації
Категорія
РНБО
В Україні заборонили діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія", але не назавжди: подробиці
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відстрілювати орків і на землі, і в небі
Війна — день 25: росіяни втрачають перевагу в небі України, але продовжують обстрілювати мирне населення