Облога Маріуполя послабила росіян: свіжі карти боїв в Україні на 20 березня

Окупанти стрімко втрачають час та бойову міць

На 25-й день військових дій в Україні російські окупанти вже сильно виснажені, — зокрема, їхні плани сильно підкосила облога Маріуполя, який вони збиралися взяти легко і з невеликими втратами.

Тепер їхні сили в тому напрямку ослаблені, — такий висновок можна зробити за свіжими картами боїв на ранок неділі, 20 березня, повідомляє "Телеграф".

На думку експертів Institute for the Study of War, військові росії втрачають час, ініціативу та бойову міць у Маріуполі, і навіть у разі його падіння у них не залишиться достатньо сил для подальшого просування в регіоні.

Також схоже, що окупанти намагаються пройти до Кривого Рогу Дніпропетровської області, можливо, щоб через нього надалі отримати доступ до Дніпра та Запоріжжя.

Карта бойових дій в Україні 20.03.2022

На карті DeepState чітко видно, що також росіяни ще продовжують просуватися під Миколаєвом після розгромної поразки (синім виділені нещодавно звільнені позиції, червоним, — де була помічена активність військ рф).

Карта бойових дій Миколаїв-Кривий Ріг 20.03.2022

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що українці, що втекли з Маріуполя, застрягли в найближчих до нього населених пунктах без їжі.