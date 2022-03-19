Окупанти заявили про застосування нової зброї в Україні

Російська пропаганда дедалі міцнішає

На 24-ий день війни у міністерстві оборони російської федерації зробили нову гучну заяву, що під час "спецоперації" в Україні російська армія нібито застосувала гіперзвукові ракети комплексу "Кинджал", аби знищити підземний військовий склад, розташований у західній частині української держави.

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Згідно з інформацією, яку у суботу, 19 березня, оприлюднила "УП", посилаючись на офіційного представника Міноборони росії Ігоря Конашенкова, 18 березня авіаційний ракетний комплекс "Кинджал" із гіперзвуковими аеробалістичними ракетами начебто знищив потужний підземний склад ракет та боєприпасів призначених для української авіації. Також у відомстві рф додали, що цей склад буцімто розташовувався у населеному пункті Делятин, що на Прикарпатті.

Варто також зазначити, що за даними росЗМІ, "Кинджал" є авіаційним комплексом із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою, який був створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

Згідно зі словами військових країни-агресора, ця система здатна вразити ціль на дальності понад 2 тисячі кілометрів та подолати усі ймовірні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Ми, своєю чергою, хочемо наголосити, що жодних відомостей згідно атаки українських територій модернізованими "кинджалами" з росії ані в офіційних українських відомствах, ані в соцмережах та українських ЗМІ не було, що вкотре свідчить про спроби російської федерації "запудрити мізки" населенню рф.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з'явилися факти, згідно з якими можна припустити, що російська федерація, зокрема її "верхівка" може вдатися до чергових провокацій, аби спробувати затягнути війну з Україною.