У росії можуть піти на провокації проти мирного населення рф, — Генштаб ЗСУ

російське командування може спробувати затягнути війну

Українські захисники та захисниці 24 день продовжують обороняти країну від російських загарбників. Минулої доби знищено 12 авіа одиниць противника, серед яких 2 літаки, 3 вертольоти, 3 безпілотники і 4 крилатих ракети.

Про це повідомляє Генштаб збройних сил України. Також вдалося знищити техніку окупантів у Миколаївській та Сумській області. При ліквідації озброєних загарбників, один з них виявився високопоставленим російським військовим — командувачем восьми загальновійськової армії Південного військового округу Росії генерал-лейтенантом Андрієм Мордвічовим.

Після того, як ворог зазнав відчутних втрат, є ризик того, що в Росії можуть ухвалити рішення про відкриту мобілізацію "для продовження затяжної, виснажливої війни" і навіть піти на провокації з жертвами серед мирних громадян їх країни. Така методика вже використовувалася перед початком другої чеченської кампанії.

На території України ворог зазнає втрат, поранених переправляють до Білорусі, але й там відзначено високий відсоток смертності серед поранених армії росії. Зазначимо, що повідомляється про залучення всіх медустанов із хірургічними відділеннями у місті Гомель. У окупантів зберігається проблема із забезпеченням, деморалізованість особового складу та дезертирство.

Як раніше писав "Телеграф", росіяни намагаються окопатися у районі столиці України.