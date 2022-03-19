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У росії можуть піти на провокації проти мирного населення рф, — Генштаб ЗСУ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Українські захисники на варті миру Новина оновлена 19 березня 2022, 07:35
Українські захисники на варті миру

російське командування може спробувати затягнути війну

Українські захисники та захисниці 24 день продовжують обороняти країну від російських загарбників. Минулої доби знищено 12 авіа одиниць противника, серед яких 2 літаки, 3 вертольоти, 3 безпілотники і 4 крилатих ракети.

Про це повідомляє Генштаб збройних сил України. Також вдалося знищити техніку окупантів у Миколаївській та Сумській області. При ліквідації озброєних загарбників, один з них виявився високопоставленим російським військовим — командувачем восьми загальновійськової армії Південного військового округу Росії генерал-лейтенантом Андрієм Мордвічовим.

Після того, як ворог зазнав відчутних втрат, є ризик того, що в Росії можуть ухвалити рішення про відкриту мобілізацію "для продовження затяжної, виснажливої війни" і навіть піти на провокації з жертвами серед мирних громадян їх країни. Така методика вже використовувалася перед початком другої чеченської кампанії.

На території України ворог зазнає втрат, поранених переправляють до Білорусі, але й там відзначено високий відсоток смертності серед поранених армії росії. Зазначимо, що повідомляється про залучення всіх медустанов із хірургічними відділеннями у місті Гомель. У окупантів зберігається проблема із забезпеченням, деморалізованість особового складу та дезертирство.

Як раніше писав "Телеграф", росіяни намагаються окопатися у районі столиці України.

Теги:
#Війна #Втрати #Окупанти
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