После Украины путин готовит атаку на США: названы три причины

Власти США предупредили частные структуры о необходимости подготовки

Американские аналитики считают, что после атаки на Украину путин может направить агрессию на США. Опасность заключается в кибератаках.

О таком выводе из слов американского лидера Джо Байдена пишет CNN.

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Кто может подвергнуться кибератакам

российские спецслужбы или связанные с ними преступные группировки могут подвергнуть атакам:

правительственные ведомства

больницы

объекты критической инфраструктуры

коммунальные службы.

Также в понедельник частные компании, которые владеют объектами критической инфраструктуры, получили предупреждения о немедленном усилении онлайн защиты. При этом у США достаточно возможностей, чтобы превзойти россию в этом вопросе. Отмечается, что россия может таким образом отомстить за поддержку Украины и санкции против россии.

Причины для кибератаки на США

Санкции для российской экономики. Они оказывают разрушительное влияние и чем дольше действуют, тем хуже рф. Вооружение, которое поставляется в Украину и используется страной в защите от атак россиян. Неудавшийся блицкриг на Киев. Обострение кризиса может заставить его попытаться усилить геополитическое влияние на фоне военного тупика.

Как ранее писал "Телеграф", путин уже пытается запугать западные страны возможными атаками и использованием новых типов вооружения в Украине — в частности гиперзвуковых ракет, эффективную защиту от которых в настоящее время еще разрабатывают в США.