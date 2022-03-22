После Украины путин готовит атаку на США: названы три причины
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Власти США предупредили частные структуры о необходимости подготовки
Американские аналитики считают, что после атаки на Украину путин может направить агрессию на США. Опасность заключается в кибератаках.
О таком выводе из слов американского лидера Джо Байдена пишет CNN.
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Кто может подвергнуться кибератакам
российские спецслужбы или связанные с ними преступные группировки могут подвергнуть атакам:
- правительственные ведомства
- больницы
- объекты критической инфраструктуры
- коммунальные службы.
Также в понедельник частные компании, которые владеют объектами критической инфраструктуры, получили предупреждения о немедленном усилении онлайн защиты. При этом у США достаточно возможностей, чтобы превзойти россию в этом вопросе. Отмечается, что россия может таким образом отомстить за поддержку Украины и санкции против россии.
Причины для кибератаки на США
- Санкции для российской экономики. Они оказывают разрушительное влияние и чем дольше действуют, тем хуже рф.
- Вооружение, которое поставляется в Украину и используется страной в защите от атак россиян.
- Неудавшийся блицкриг на Киев. Обострение кризиса может заставить его попытаться усилить геополитическое влияние на фоне военного тупика.
Как ранее писал "Телеграф", путин уже пытается запугать западные страны возможными атаками и использованием новых типов вооружения в Украине — в частности гиперзвуковых ракет, эффективную защиту от которых в настоящее время еще разрабатывают в США.
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