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Мер Славутича викрадений окупантами: городян розганяють стріляниною (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Мер Славутича Юрій Фомічов Новина оновлена 26 березня 2022, 11:17
Мер Славутича Юрій Фомічов

Окупанти стріляють по мирних містянах, є поранені

Російські окупанти викрали Юрія Фомичева — мера міста Славутича, куди вони увірвалися на танках у суботу, 26 березня.

Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Олександр Павлюк.

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"За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічов викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу", — повідомив Павлюк.

Також, за його словами, російські окупанти захопили міську лікарню.

Жителі Славутича негайно відреагували на загарбницькі дії військових Росії і вийшли на проукраїнський мітинг із національною символікою, розгорнули великий державний прапор. Вони збираються на головній площі та скандують – "Славутич – це Україна", "Слава Україні".

У відповідь на це ворожа армія почала стріляти в повітря, а потім і по мирних беззбройних людях.

ЗМІ повідомляють, що у Славутичі вже є поранені. На опублікованих відео можна помітити, що у людей на руках кров.

Як повідомляв "Телеграф", жителів Славутича напередодні попереджали не виходити на вулиці міста через ризик для життя. На Київщині продовжуються активні бої. Як показують карти бойових дій, українським військовим вдалося звільнити частину населених пунктів області, але Славутич територіально перебуває біля Білорусі та Чернігівської області.

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#Славутич
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