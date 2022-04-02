Росіяни обстріляли з "градів" околиці Кривого Рогу

В Інгульці через обстріл горить заправка

Окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу (Дніпропетровська область), крім того, численні вибухи були чутні і в самому Дніпрі.

Як повідомляє, про це розповів голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Обстріляли "Градами" в’їзд в Інгулець. Горить заправка", — повідомив він.

Інших деталей він не повідомив.

Тим часом у дніпровських телеграм-каналах повідомляли, що в місті були чутні вибухи, проте офіційних коментарів із цього приводу поки що не надходило.

Як повідомлялося раніше, 30 березня російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по Дніпру, через що було знищено місцеву нафтобазу, а також два бензовози.

Водночас міський голова Борис Філатов закликав мешканців Дніпра не публікувати в мережі кадри обстрілів та місць влучення, попередивши, що за це у воєнний час належить кримінальна відповідальність. Проте не всі прислухалися до його поради, а тому наступного дня СБУ навідалася до місцевого стримера, який здогадався запустити онлайн-трансляцію обстрілів.