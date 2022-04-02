Россияне обстреляли из "градов" окрестности Кривого Рога

В Ингульце из-за обстрелов горит заправка

Оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня окрестности Кривого Рога (Днепропетровская область), кроме того многочисленные взрывы были слышны и в самом Днепре.

Как сообщает Украинская правда, об этом рассказал глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"Обстреляли "Градами" въезд в Ингулец. Горит заправка", — сообщил он.

Других деталей он не сообщил.

Тем временем в днепровских телеграм-каналах сообщали, что в городе были слышны взрывы, однако официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Как сообщалось ранее, 30 марта российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по Днепру из-за чего была уничтожена местная нефтебаза, а также два бензовоза.

Вместе с тем городской глава Борис Филатов призвал жителей Днепра не публиковать в сети кадры обстрелов и мест попадания, предупредив, что за это в военное время полагается уголовная ответственность. Однако не все прислушались к его совету, а потому на следующий день СБУ наведалась к местному стримеру, который додумался запустить онлайн-трансляцию обстрелов.