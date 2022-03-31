Запустил трансляцию последствий ракетного удара: в Днепре задержали стримера Богдана (видео)

В Днепре задержали стримера, решившего снять обстрелы города

В Днепре, который накануне подвергся ракетному удару, задержали мужчину, решившего запустить в сети прямую трансляцию обстрелов города.

Об этом проинформировал телеграм-канал "Труха Днепр".

"Известный в Днепре Богдан, который вчера вёл прямую трансляцию во время обстрела нашего города. Сегодня был задержан сотрудниками СБУ", — сказано в сообщении.

На прикрепленном к сообщению видео видно, что мужчина извиняется за свой поступок и раскаивается за содеянное.

Как сообщалось ранее, 30 марта российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по Днепру из-за чего была уничтожена местная нефтебаза, а также два бензовоза. К счастью обошлось без пострадавших и погибших.

Вместе с тем городской глава Борис Филатов призвал жителей Днепра не публиковать в сети кадры обстрелов и мест попадания, предупредив, что за это в военное время полагается уголовная ответственность.

Однако, очевидно, что не все прислушались к рекомендациям, после чего были поданы соответствующие запросы в Службу безопасности Украины, которая начала поиски нарушителей.