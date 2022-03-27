Укр

СБУ сделала жесткое предупреждение иностранным СМИ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Фотографировать технику и последствия обстрелов во время военного положения запрещено. Новость обновлена 27 марта 2022, 16:11
Фотографировать технику и последствия обстрелов во время военного положения запрещено.

Журналистов предупредили об уголовной ответственности.

В Службе безопасности Украины обратились к иностранным журналистам с призывом не фиксировать на фото и видео взрывы после обстрелов российских оккупантов и не распространять кадры в сети. В противном случае они будут считаться шпионами.

Как передает "Укринформ", об этом во время брифинга по ракетным обстрелам Львова заявила представитель управления СБУ во Львовской области Роксолана Яворская.

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По ее словам, транслируя информацию о том, откуда летят снаряды и куда они попадают, журналисты помогают врагу скорректировать огонь.

"Ваша информация может подпадать под 114 статью как шпионаж, а для украинских журналистов — под 111 как государственная измена, ведь происходит ее передача врагу", — заявила пресс-секретарь СБУ.

Кроме того, иностранных журналистов предупредили об уголовной ответственности за прямые эфиры мест попадания российских ракет и снарядов.

"Сейчас мы настоятельно рекомендуем вам не производить фото- и видеофиксацию. У нас есть мирное население, у нас могут погибнуть люди от ваших публикаций, прямых эфиров. Вы корректируете огонь врага", — добавила она.

Как сообщал "Телеграф" ранее, вечером 26 марта россияне ударили ракетами по Львову. После обстрела начался пожар, небо заволокло черным дымом. По предварительным данным, пять человек из-за обстрела получили ранения. Полицейские уже задержали двух корректировщиков огня.

Как заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров, на Западе не сделали никаких серьезных заявлений по ракетному обстрелу по Львову, который находится в 80 км от польской границы.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска регулярно обстреливают Львов. 13 марта оккупанты ударили по Яворовскому полигону. Тогда в результате серьезного ракетного удара погибли не менее 35 человек, более сотни получили серьезные увечья.

Теги:
#Украина #СБУ #Россия #Война
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