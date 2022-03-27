Во Львове после обстрелов задержаны корректировщики оккупантов: детали
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Один из задержанных слил россиянам данные о блокпостах в области
После ракетного обстрела Львова, который произошел днем 26 марта, полицейские задержали двух корректировщиков огня россиян.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.
Отмечается, что первого мужчину задержали на проспекте Черновола во время проверки подозрительного автомобиля. При проверке телефона и документов, полицейские обнаружили у него фотографии и видеозаписи перемещения украинских военнослужащих. Кроме того, у него обнаружили фото паспортов с луганской регистрацией и много российских контактов.
Второго мужчину обнаружили, когда тот снимал место попадания ракеты. Также в его телефоне были найдены снимки всех блокпостов в области, которые он переслал на два российских номера.
Обоих мужчин передали в СБУ.
Как сообщалось ранее, во Львове в субботу упали две российские ракеты, изначально появилась информация, что они угодили в жилой дом и разрушили гражданскую инфраструктуру, однако она не подтвердилась. Однако без пострадавших не обошлось. По предварительным данным, пять человек из-за обстрела получили ранения.
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