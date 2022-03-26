Укр

По Львову ударили ракетами, над городом дым

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Львов/иллюстративное фото Новость обновлена 26 марта 2022, 17:18
Львов/иллюстративное фото

Российские оккупанты продолжают обстреливать города Украины.

В субботу, 26 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты атаковали Львов.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, удар нанесен по окрестностям города.

Мэр города Андрей Садовой подтвердил обстрел.

Львов был обстрелян также 18 марта, когда российские захватчики запустили ракеты со стороны Черного моря.

Ранее сообщалось, что Чернигов оказался в оперативном окружении, из-за чего из города сложно вывезти раненых и доставить гуманитарную помощь. 26 марта в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов был поврежден мемориальный комплекс "Дробицкий Яр".

Напомним, ударный беспилотник "Байрактар" помогает Оперативному командованию "Юг" эффектно и эффективно уничтожать технику оккупантов. Россияне даже потеряли мощный зенитно-ракетный комплекс после "встречи" с беспилотником. "Байрактар" отлично справляется с реактивными системами залпового огня, в частности на днях был уничтожен "Ураган" захватчиков. Также БПЛА способен уничтожить Зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Теги:
#Украина #Россия #Львов #Война с Россией
Львов/иллюстративное фото
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