Во Львове пожар после ракетного удара: новые видео

Угроза ракетного удара все еще есть

В субботу вечером, 26 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину россияне атаковали Львов.

В сети появились видео пожара после попадания ракет.

"Произошли два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", — сообщает Львовская ОВА.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил об угрозе повторных обстрелов и призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Напомним, что Львов был обстрелян также 18 марта, когда российские захватчики запустили ракеты со стороны Черного моря.