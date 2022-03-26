Укр

Во Львове пожар после ракетного удара: новые видео

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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По Львову ударили ракетами Новость обновлена 26 марта 2022, 19:04
По Львову ударили ракетами

Угроза ракетного удара все еще есть

В субботу вечером, 26 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину россияне атаковали Львов.

В сети появились видео пожара после попадания ракет.

"Произошли два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", — сообщает Львовская ОВА.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил об угрозе повторных обстрелов и призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Напомним, что Львов был обстрелян также 18 марта, когда российские захватчики запустили ракеты со стороны Черного моря.

Теги:
#Львов #Андрей Садовой #Оккупанты
По Львову ударили ракетами
Львов
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