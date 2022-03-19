Цены на жилье для переселенцев во Львове взлетели: за "однушку" просят 80 тысяч, но свободных квартир мало (фото)

Найти жилье во Львове сейчас — задача не из легких

Из-за военных действий, начатых россией 24 дня назад, тысячи украинцев вынуждены покидать свои дома и перебираться в более безопасные области Украины. Таких регионов осталось мало. Огромный поток переселенцев – во Львове. И хотя украинцы всеми силами помогают бежавшим от войны соотечественникам, некоторые люди в это тяжелое время не упускают возможности подзаработать. Так, в сети жалуются, что арендовать сейчас квартиру, как говорится, не за всеми деньги мира — очень сложно. Цены могут доходить до десятков тысяч.

Подробнее о том, сколько стоит снять жилье во Львове переселенцу – в материале "Телеграфа".

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Ситуация с поиском жилья во Львове – весьма проблематична. Дело в том, что по данным городского совета, во Львов уже прибыло более 200 тыс. переселенцев. Многие нуждаются в ночлеге на пару суток, поскольку затем следуют на выезд из страны. Но есть и желающие арендовать жилье досрочно.

"Как показал наш опыт, лучше всего искать жилье через знакомых. В интернете объявления с космическими ценами, а если есть нормальные варианты – то на них огромная очередь из желающих. Как уже кому повезет. Есть и хорошие хозяева, которые с пониманием относятся к ситуации, некоторые жители пускают приютить даже в свои квартиры, бесплатно, выделяя комнаты. А есть и те собственники жилья, кто ищет самое выгодное предложение, чтобы побольше заработать", — рассказала нам харьковчанка Виктория, перебравшаяся во время войны с семьей во Львов.

Как показал мониторинг объявлений об аренде жилья во Львове, минимум, который нужно заплатить за однокомнатную в месяц, составит около 5-6 тыс. гривен. Таких предложений можно пересчитать по пальцам одной руки. Да и разлетаются бюджетные варианты моментально.

Наиболее дешевый вариант с арендой квартиры во Львове (около 5 тыс. грн)

Однокомнатная квартира во Львове в аренду (около 12 тыс. грн)

Чуть больше вариантов для съема квартир за 9-12 тыс. гривен. Если комнат больше одной, то цены на порядок выше.

Цены на жилье во Львове

Аренда жилья во Львове

Аренда квартир во Львове

Максимальная цена за аренду, которая встретилась нам в объявлениях на момент публикации, составляет 73 тыс. гривен. Речь о двухуровневой трехкомнатной квартире площадью почти 150 "квадратов" в новострое. В апартаментах немецкий ламинат, дизайнерская лестница, итальянские гардины, хорошая бытовая техника и двери из натурального дерева, а в довесок в стоимость аренды входит паркоместо.

Аренда квартиры во Львове за 70 тыс. грн

Чем лучше расположение, ремонт и "начинка" (современная сантехника, отсутствие советской мебели) – тем дороже аренда.

Часто арендодатели выдвигают специфические требования, к примеру:

без животных,

без детей до 6-7 лет,

только "айтишникам",

только женщинам и детям,

не менее чем на месяц\полгода,

с залогом на месяц вперед.

Многие ищут варианты аренды в местных пабликах в Viber, Telegram и Facebook. По словам переселенцев, там легче найти жилье от хозяина, а не риэлтора, чтоб хотя бы сэкономить на услугах последнего. Но и там встречаются варианты как за баснословные суммы, так и за адекватные. И стоит заметить, что сообщений о поиске жилья намного больше, чем предложений об аренде.

По данным мэра Львова Андрей Садового, прибывшие из других областей украинцы могут пожаловаться на недобросовестных арендодателей на горячую линию. Уже получено более 80 жалоб за последние две недели. Список "отличившихся" мэр даже опубликовал на своей странице в Facebook. Среди тех, кто наживается на войне, собственники "однушки" за 80 тыс. гривен, апартаментов за 11 тыс. грн (за три ночи), номера в отеле за 4 тыс. гривен в сутки и другие. Также Садовой сообщил, что есть факт выселения переселенцев без возвращения залога.

К слову, на мошенников жалуются и в социальных сетях. Обмануть могут "арендодатели", которые просят переслать залог и "испаряются". Все чаще стали появляются объявления о несуществующем жилье: в них используются фотографии квартир из других городов, а то и стран, которые выдаются за львовские апартаменты. Поэтому проверяйте прикрепленные фото квартир через ту же функцию поиска картинки в Google. Также иногда мошенники не утруждаются в описании жилья и дословно копируют чужие объявления, так что не лишним будет "загуглить" и текст.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинская блогерка, которая ранее разгромила арендованное жилье, "отличилась" ужасным поступком во Львове, куда приехала как переселенка во время войны.