Утренняя атака на Львов: стало известно, откуда запустили ракеты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1706
Оккупанты вновь пытаются разрушить важные инфраструктурные объекты
Ракетная атака, которая произошла утром пятницы, 18 марта, во Львовской области, была проведена с южного направления. Скорее всего, снаряды были выпущены со стороны Черного моря.
Такую информацию сообщили в пресс-службе воздушного командования "Захід" Воздушных Сил ВСУ.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
По состоянию на 9:30, угрозы поражения ракетами по Львове пока нет, в регионе оценивают полученный изначальным залпом ущерб.
Известно, что скорее всего в сторону Львовской области было выпущено шесть крылатых ракет. Предположительная их марка — Х-555. Отмечается, что два снаряда украинским зенитчикам удалось сбить до того, как они смогли нанести удар.
Любую дополнительную информацию иле же фото-видео с места попадания ракет львовские власти просят не распространять. Пока же известно, что несколько снарядов попали в авиаремонтный завод Львова. К счастью, эта атака обошлась без жертв.
Чего не скажешь об ударе по Яворивскому полигону, который произошел несколько дней назад. Тогда в результате серьезного ракетного удара погибло минимум 35 человек, больше сотни получили серьезные увечья.