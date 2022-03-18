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Утренняя атака на Львов: стало известно, откуда запустили ракеты

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Снаряды пролетели сотни километров Новость обновлена 18 марта 2022, 09:50
Снаряды пролетели сотни километров

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Ракетная атака, которая произошла утром пятницы, 18 марта, во Львовской области, была проведена с южного направления. Скорее всего, снаряды были выпущены со стороны Черного моря.

Такую информацию сообщили в пресс-службе воздушного командования "Захід" Воздушных Сил ВСУ.

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По состоянию на 9:30, угрозы поражения ракетами по Львове пока нет, в регионе оценивают полученный изначальным залпом ущерб.

Известно, что скорее всего в сторону Львовской области было выпущено шесть крылатых ракет. Предположительная их марка — Х-555. Отмечается, что два снаряда украинским зенитчикам удалось сбить до того, как они смогли нанести удар.

Любую дополнительную информацию иле же фото-видео с места попадания ракет львовские власти просят не распространять. Пока же известно, что несколько снарядов попали в авиаремонтный завод Львова. К счастью, эта атака обошлась без жертв.

Чего не скажешь об ударе по Яворивскому полигону, который произошел несколько дней назад. Тогда в результате серьезного ракетного удара погибло минимум 35 человек, больше сотни получили серьезные увечья.

Теги:
#Украина #Россия #Львов #Война #Ракета #Атака
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