Утро во Львове началось со взрывов: первые детали и фото

Взрывы прогремели около 6:30.

Утром 18 марта во Львове прогремели взрывы. По словам очевидцев их было несколько. На место выехали службы ГСЧС.

В городе до сих пор воздушная тревога, поэтому всех просят оставаться в укрытиях. Также просят не публиковать в соцсетях фото и видео взрывов.

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"Внимание! Есть информация о взрывах, пока всех просим только в частные сообщения предоставлять фото. Все службы на месте. Не распространяйте фото места падения!", — сообщают жители города в Facebook.

Во Львове прогремели взрывы

Отметим, что по состоянию на 6:00 утра в большинстве городов и областей Украины объявили воздушную тревогу.

Напомним, что 13 марта в результате ракетного обстрела Яворовского полигона, являющийся Международным центром миротворчества и безопасности во Львовской области, погибли 35 человек. Разрушена местная инфраструктура, более 100 человек получили ранения. Позже стало известно, откуда именно оккупанты выпускали ракеты.