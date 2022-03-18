Укр

Утро во Львове началось со взрывов: первые детали и фото

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
3272
Во Львове взрывы Новость обновлена 18 марта 2022, 07:04
Во Львове взрывы

Взрывы прогремели около 6:30.

Утром 18 марта во Львове прогремели взрывы. По словам очевидцев их было несколько. На место выехали службы ГСЧС.

В городе до сих пор воздушная тревога, поэтому всех просят оставаться в укрытиях. Также просят не публиковать в соцсетях фото и видео взрывов.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

"Внимание! Есть информация о взрывах, пока всех просим только в частные сообщения предоставлять фото. Все службы на месте. Не распространяйте фото места падения!", — сообщают жители города в Facebook.

Во Львове прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы

Отметим, что по состоянию на 6:00 утра в большинстве городов и областей Украины объявили воздушную тревогу.

Напомним, что 13 марта в результате ракетного обстрела Яворовского полигона, являющийся Международным центром миротворчества и безопасности во Львовской области, погибли 35 человек. Разрушена местная инфраструктура, более 100 человек получили ранения. Позже стало известно, откуда именно оккупанты выпускали ракеты.

Теги:
#Россия #Львов #Взрывы
Во Львове взрывы
Львов
Утро во Львове началось со взрывов: первые детали и фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Во Львове взрывы
Утро во Львове началось со взрывов: первые детали и фото
Дата публикации
Категория
Украинские защитники и защитницы продолжают отстаивать свою землю
Украинцы нанесли сокрушительный удар сразу по двум полкам русских оккупантов — Генштаб ВСУ
Дата публикации
Категория
Украинские защитники не дают захватчикам реализовать их кровавые планы
Украинцы успешно бьют оккупантов: свежие карты боев в Украине на 18 марта
Дата публикации
Категория
Сотрудничество Израиля и страны-агрессора продолжается
Пока весь мир отвернулся от россии, Израиль будет доплачивать авиакомпаниям, чтобы те летали в рф
Дата публикации
Категория
Оккупанты беспощадно бомбят мирные украинские города
Война – день 23: россия почти полностью отрезана от мира, но кровавый террор в Украине не заканчивает