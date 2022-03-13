Арестович сообщил, откуда именно был нанесен удар по Яворовскому полигону
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Удар по Львовской области предварительно нанесен из Черного моря.
Авиаудары по Яворовскому полигону во Львовской области, предварительно, были нанесены крылатыми ракетами из акватории Черного моря.
Об этом в ежедневном видеообращении сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"По Львовской области стратегические российские самолеты, по предварительным данным, нанесли из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами. Обстановка выясняется", – сказал он. Уточненные данные по погибшим военным и гражданским будут обнародованы отдельно.
Отметим, что мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Facebook, что самолеты вылетели из русского Саратова в акваторию Черного моря. Именно оттуда производились удары.
Напомним, 13 марта оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. По предварительным данным, во время нападения было выпущено восемь ракет. В результате атаки погибло 35 человек, еще 134 — находятся под присмотром врачей в местных госпиталях.
Кроме того, рашисты совершили авиационную атаку на жилищный сектор Чернигова. Погиб по меньшей мере один человек, еще один — получил значительные травмы.
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