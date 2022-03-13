Укр

Арестович сообщил, откуда именно был нанесен удар по Яворовскому полигону

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Алексей Арестович Новость обновлена 13 марта 2022, 13:59
Алексей Арестович

Удар по Львовской области предварительно нанесен из Черного моря.

Авиаудары по Яворовскому полигону во Львовской области, предварительно, были нанесены крылатыми ракетами из акватории Черного моря.

Об этом в ежедневном видеообращении сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"По Львовской области стратегические российские самолеты, по предварительным данным, нанесли из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами. Обстановка выясняется", – сказал он. Уточненные данные по погибшим военным и гражданским будут обнародованы отдельно.

Отметим, что мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Facebook, что самолеты вылетели из русского Саратова в акваторию Черного моря. Именно оттуда производились удары.

Напомним, 13 марта оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. По предварительным данным, во время нападения было выпущено восемь ракет. В результате атаки погибло 35 человек, еще 134 — находятся под присмотром врачей в местных госпиталях.

Кроме того, рашисты совершили авиационную атаку на жилищный сектор Чернигова. Погиб по меньшей мере один человек, еще один — получил значительные травмы.

Теги:
#Россия #Черное море #Яворовский полигон
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