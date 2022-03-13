Арестович сообщил, откуда именно был нанесен удар по Яворовскому полигону

Удар по Львовской области предварительно нанесен из Черного моря.

Авиаудары по Яворовскому полигону во Львовской области, предварительно, были нанесены крылатыми ракетами из акватории Черного моря.

Об этом в ежедневном видеообращении сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"По Львовской области стратегические российские самолеты, по предварительным данным, нанесли из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами. Обстановка выясняется", – сказал он. Уточненные данные по погибшим военным и гражданским будут обнародованы отдельно.

Отметим, что мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Facebook, что самолеты вылетели из русского Саратова в акваторию Черного моря. Именно оттуда производились удары.

Напомним, 13 марта оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. По предварительным данным, во время нападения было выпущено восемь ракет. В результате атаки погибло 35 человек, еще 134 — находятся под присмотром врачей в местных госпиталях.

Кроме того, рашисты совершили авиационную атаку на жилищный сектор Чернигова. Погиб по меньшей мере один человек, еще один — получил значительные травмы.