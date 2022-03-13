Рашисты ударили авиацией по Чернигову: разрушена девятиэтажка, есть жертвы (фото, видео)

Авиналит произошел около шести утра

Утро вторника, 13 марта, стало вовсе не добрым для жителей Чернигова. На 18-й день войны россии против Украины захватчики совершили авиационную атаку на жилищный сектор города. Было повреждено девятиэтажное общежитие, в котором на момент попадания снарядов находились гражданские.

Информацию предоставляет пресс-служба ГСЧС Украины, сообщает "Телеграф".

Сила авиаудара была настолько мощной, что здание почти превратилось в руины. Разбитые окна и стены по всему периметру здания, со второго по девятый этаж. После того как снаряды разорвались, в доме вспыхнул пожар.

Дом просто разрушили

Сейчас на месте чрезвычайного происшествия до сих пор работают спасатели — около 50 человек. С огнем и последствиями атаки рашистов пытаются справиться с помощью десяти единиц спецтехники.

Кроме этого ГСЧС помогают специалисты-пиротехники и специалисты по подводному разминированию.

Людей спасают из разрушенных квартир

Пока известно, что погиб по меньшей мере один человек, еще один — получил значительные травмы. Семь человек были спасены. Впрочем, работы на завалах общежития все еще продолжаются, поэтому данные о жертвах могут измениться.

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Стоит отметить, что для путинских захватчиков не осталось совсем ничего святого. В ночь с 12 на 13 марта в Донецкой области оккупанты обстреляли поезд, который ехал забирать эвакуированных людей в Лиман. В результате атаки погибла одна проводница, еще другая получила серьезные ранения.