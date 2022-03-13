Обстрел Яворовского полигона: стало известно количество жертв (видео)

Ранены почти шесть десятков человек

В ночь с 12 на 13 февраля вблизи Львова россияне обстреляли Яворовский военный полигон, являющийся Международным центром миротворчества и безопасности. В результате атаки разрушена местная инфраструктура, а также погибшие и раненые.

Информация о количестве жертв была обнародована главой Львовской облгосадминистрации Максимом Козицким.

По словам чиновника, по западным областям Украины рашисты выпустили более 30 ракет. Некоторые из тех, что летели на Львовщину, удачно ликвидировали системы ПВО. Однако все уничтожить не удалось, в результате чего была разрушена часть Яворовского полигона.

Из-за этого погибли девять человек, еще 57 получили разнообразные ранения. Причем среди жертв есть как военнослужащие, так и гражданское население.

На месте обстрела до сих пор имеются очаги пожаров, которые пытаются ликвидировать. Дополнительно обследуются обломки построек на предмет возможного нахождения людей под ними.

Козицкий подчеркнул, что Яворовский полигон находится всего в нескольких десятках километров от границы с Польшей.

"Это еще одно подтверждение, что под угрозой не только Украина, но и вся Европа. Закройте небо над Украиной!" — отметил чиновник.

Добавим, что также утром решисты атаковали и Черниговщину — из-за авиаудара была разрушена девятиэтажка, в которой оставались люди. Спасатели говорят, что есть жертвы.