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У Львові після обстрілу затримано коригувальників окупантів: деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Затриманих передали до СБУ Новина оновлена 27 березня 2022, 02:36
Затриманих передали до СБУ

Один із затриманих злив росіянам дані про блокпости в області

Після ракетного обстрілу Львова, який стався вдень 26 березня, поліцейські затримали двох корегувальників вогню росіян.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Наголошується, що першого чоловіка затримали на проспекті Чорновола під час перевірки підозрілого автомобіля. Під час перевірки телефону та документів поліцейські виявили у нього фотографії та відеозаписи переміщення українських військовослужбовців. Крім того, у нього виявили фото паспортів із луганською реєстрацією та багато російських контактів.

Другого чоловіка виявили, коли той знімав місце влучення ракети. Також у його телефоні було знайдено знімки всіх блокпостів в області, які він переслав на два російські номери.

Обох чоловіків передали до СБУ.

Як повідомлялося раніше, у Львові в суботу впали дві російські ракети, спочатку з’явилася інформація, що вони потрапили до житлового будинку та зруйнували цивільну інфраструктуру, проте вона не підтвердилася. Проте без потерпілих не обійшлося. За попередніми даними, п’ятеро людей через обстріл отримали поранення.

Теги:
#Україна #Росія #Львів #Поліція
Затриманих передали до СБУ
Львів
У Львові після обстрілу затримано коригувальників окупантів: деталі
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