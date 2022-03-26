По Львову вдарили ракетами, над містом дим
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Російські окупанти продовжують обстрілювати міста України.
У суботу, 26 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти атакували Львів.
За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, удар завдано по околицях міста.
Мер міста Андрій Садовий підтвердив обстріл.
Львів був обстріляний також 18 березня, коли російські загарбники запустили ракети з боку Чорного моря.
Раніше повідомлялося, що Чернігів опинився в оперативному оточенні, через що з міста складно вивезти поранених та доставити гуманітарну допомогу. 26 березня внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів було пошкоджено меморіальний комплекс "Дробицький Яр".
Нагадаємо, ударний безпілотник "Байрактар" допомагає Оперативному командуванню "Південь" ефектно та ефективно знищувати техніку окупантів. Росіяни навіть втратили потужний зенітно-ракетний комплекс після "зустрічі" з безпілотником. "Байрактар" чудово справляється з реактивними системами залпового вогню, зокрема днями було знищено "Ураган" загарбників. Також БПЛА здатний знищити Зенітно-ракетний комплекс "Бук".